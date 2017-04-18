قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إعادة تقديم عرض ” الحلال”، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، من خلال تجواله فى عدد من المحافظات بورسعيد ، قنا، أسيوط ،الأسكندرية، طنطا ، و غيرها من الأقاليم المصرية خلال الشهر الجاري.

وقال الفنان إسماعيل مختار أن هذه الخطوة تأتى فى أطار توجيهات الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة ، بالعمل علي تقديم العروض التى تقاوم الأفكار الظلامية و المتشددة، و التى تناقش واقعنا و مشكلاتنا، و إستكمالا لخظة البيت الفنى للمسرح ،الهادفة إلى وصول اكبرعدد ممكن من العروض إلى جميع المصريين فى مختلف القرى و المحافظات.

و أضاف الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، أن عرض “الحلال” هو مناقشة حقيقة للأفكار المتطرفة، و الرد عليها، و هو من الاعمال التى لاقت نجاحا جماهيريا و نقديا كبيرا عند عرضها على مسرح الطليعة العام الماضى.

“الحلال” تأليف أشرف حسنى ،بطولة مجدى رشوان، محمد صلاح، نهى العدل، ديكورهبة عبد الحميد، تعبير حركى سماح مبارح، موسيقى وإخراج محمد إبراهيم.