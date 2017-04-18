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دراسة: الركض يزيد متوسط عمر الإنسان
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دراسة: الركض يزيد متوسط عمر الإنسان

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:30 م

أشار أطباء من الولايات المتحدة إلى أن الركض بانتظام يزيد من متوسط العمر المتوقع لعدة سنوات.

وقد نشرت البحوث ذات الصلة بهذا الموضوع في مجلة “Progress in Cardiovascular Diseases”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ويعتقد الباحثون أن الهرولة الأسبوعية لمدة ساعتين على مدى 40 عاما قادرة على زيادة حياة الشخص من 2,8 إلى 3,2 عاما، بالمقارنة مع أولئك الذين لا يولون اهتماما لمثل هذا النوع من النشاط البدني. ووجد الخبراء أيضا أن ممارسة الركض يقلل بنسبة 25-40 في المئة من خطر الوفاة المبكرة.

كما يقول العلماء أن هذه الاستنتاجات تنطبق على جميع الناس، حتى أولئك الذين يدخنون أحيانا، أو لبذيتن يعانون من الوزن الزائد.

وتجدر الإشارة غلى أن العلماء لم يذكروا السبب المباشر الذي يجعل الركض يطيل متوسط ​​العمر المتوقع.

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