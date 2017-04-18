صبا مطر تشاهد الحرب بـ"العين الثالثة"الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:27 م
صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع- الأردن رواية “العين الثالثة” للكاتبة صبا مطر العراقية المقيمة في الدنمارك، وتقع الرواية في 232 صفحة من القطع المتوسط، والشكر للفنان حسن مطر على فكرة وتصميم الغلاف.
العين الثالثة، رواية الحرب التي لا تنتهي، الحرب التي تغتال الطفولة والمراهقة والشباب وتظل تطاردنا أبدًا، هي الحرب تغتال أحلامنا، فنركض نلم ما كان لعل نهاراتنا القادمة تستطيع أن تعيد لنا بهجة الحلم وما كان قبل أن تكتمل النار.
فتحاول مطر في روايتها أن تجترح وطنًا من جذورها التي تحاول الحرب والمنافي بترها لكنها تصر أن تظل هي مشهرة قدرتها على الكتابة لتكون سيفها الذي يحافظ على إنسانيتها وكينونة بقاءها، وقدرتها على الحياة، وإعادة رسم عراقها الجميل.
صبا مطر، مهندسة وكاتبة عراقية مقيمة في مدينة فايلة ـ الدنمارك، خريجة الجامعة التكنلوجية، قسم هندسة الإنتاج والمعادن في بغداد لعام 1998، خريجة علوم كومبيوتر، قسم البرمجيات في الدنمارك لسنة 2013.
عملت في مجال الترجمة في الدنمارك منذ عام 2009 ولازلت في هذا المجال، قائمة على مشروع الإندماج وتبادل الثقافات ما بين المهاجرين والدنماركيين مع مجموعة من الدنماركيين.
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