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رجال البلقان يحملون جينات إنسان العصر الحجري
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رجال البلقان يحملون جينات إنسان العصر الحجري

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:23 م

أكد علماء من جامعة مازاريك التشيكية أن أجسام الرجال في منطقة البلقان تحوي على موروثات وطفرات جينية تعود لإنسان العصر الحجري.

و في المقال الذي نشرته مجلة Royal Society Open Science قال العلماء: “بينت أبحاثنا أن أجسام الذكور الذين يقطنون في مناطق من كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود، تحوي على طفرة نمو جينية كانت توجد لدى إنسان العصور الحجرية”.

وأوضحوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد المسح البيولوجي الذي أجروه على سكان تلك المناطق، حيث بين المسح الذي شمل أكثر من ثلاثة آلاف شاب في المناطق الجبلية في البوسنة والهرسك، أن متوسط طول الشباب هناك يبلغ 181.2 سم، وفي بعض المناطق في الهرسك وصل متوسط الطول إلى 183.4 سم، وكذلك كانت الحال بالنسبة للشباب الذين يقطنون في بعض مناطق كرواتيا وصربيا والجبل الأسود.

وأشاروا إلى أن الطفرة الجينية القديمة “I-M170”، والتي تنتقل للأبناء عن طريق الآباء، هي المسؤولة عن طول الشباب في تلك المناطق، فتلك الطفرة موجودة في أجسام 70% من الرجال الذين يقطنون في جبال البوسنة والهرسك، كما تم العثور عليها في أجسام 63% من رجال كرواتيا.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الطفرة اكتشفت في أجسام الذكور الذين عاشوا في مناطق جنوب إيطاليا قبل قرابة 33 ألف عام، وكانت مسؤولة عن طول القامة وضخامة أجسادهم حينها.

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