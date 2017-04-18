وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن هذه القوات ستشارك في عملية استعادة السيطرة على مناطق “عانة وراوة والقائم” بالمحافظة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت أن القوات الأمريكية انطلقت برا، أمس، من قاعدة البكر شمال العاصمة بغداد، ووصلت صباح اليوم إلى قاعدة عين الأسد.

يشار إلى أن القوات الأمريكية متواجدة في قاعدة عين الأسد، وقاعدة الحبانية شرقي الرمادي، منذ دخول “داعش” إلى المحافظة عام 2014، وتتولى القوات مهمة تقديم الاستشارة والمعلومات لنظيرتها العراقية.

وكانت تقارير قد تحدثت - في مارس الماضي - عن استعدادات مشتركة بين التحالف الدولي والقوات العراقية لشن هجوم كبير لاستعادة مناطق (القائم وعانة وراوة).

ورغم استعادة القوات العراقية لغالبية مناطق محافظة الأنبار في 2016، إلا أن “داعش” ما زال يسيطر على بعض الجيوب التي يشن انطلاقا منها هجمات متفرقة.

وأعلنت الولايات المتحدة في 2016 عن إرسال 600 جندي إضافي إلى العراق، مع انطلاق معركة تحرير الموصل من قبضة داعش. ويصل عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى 5 آلاف، وفق بيانات وزارة الدفاع البنتاجون.