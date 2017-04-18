النيابة تبدأ التحقيق في تصفية «إرهابي دمياط»الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:22 م
بدأت نيابة كفرسعد الجزئية، اليوم، التحقيق في ظروف وملابسات الحادث الإرهابي بكفرسعد، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ظروف الواقعة وملابساتها، وتحريات الأمن والتقرير الطبى للمصابين، وندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الإرهابي والاستماع لأقوال شهود العيان.
وتعود تفاصيل الحادث، بناءً على تحريات وردت للأمن الوطني، تفيد اختباء إرهابي بإحدى الشقق بتفتيش كفرسعد، وتبين من التحريات أن المتهم هو المتورط في زرع عبوة بجوار إحدى محلات الخمور بمدينة رأس البر، فتحركت قوات الأمن الوطني وقوات مديرية أمن دمياط، برئاسة اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع القوات الخاصة، وفور وصول القوات للمداهمة، أطلق المتهم الأعيرة النارية صوب القوات مما أسفر عن إصابة ضابطين أحدهم معاون مباحث مركز دمياط، والآخر ضابط بالقوات الخاصة، فيما قامت القوات بالرد على الإرهابي مما أسفر عن مصرعه.
وأكد مصدر أمني، في تصريح لـ”الوطن”، استهداف قوات الأمن الإرهابي المتورط في زرع عبوة رأس البر وتصفيتة وإصابة ضباطين، وتم نقلهم لمستشفى كفرسعد المركزي وهم في حالة مستقرة. واستمر التعامل الأمني مع الإرهابي، 30 دقيقة متصلة وضبط بحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مستخدمة في إعداد القنابل.
وقال المصدر إن “الإرهابي الذي لقى مصرعه في اشتباكات مع قوات الأمن، يدعى السيد أبو كحلة، مقيم بعزبة اللوزي دائرة مركز كفرسعد، فيما أصيب كلا من النقيب عبد الله الإبراشي معاون مباحث كفرسعد، والنقيب محمد عبد الرحمن ضابط آخر يعمل بقطاع العمليات الخاصة بطلق ناري بالقدم والأمين عماد رمضان بجهاز الأمن الوطني بطلق ناري بالذراع”.
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