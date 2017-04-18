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سحر نصر تبحث التعاون مع المغرب في المناطق الحرة
سحر نصر تبحث مع المغرب التعاون في مجال المناطق الحرة

سحر نصر تبحث التعاون مع المغرب في المناطق الحرة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:26 م
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بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع مهدى التازى رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط بالمغرب التعاون في مجال المناطق الحرة.

واشار “التازى” إلى أن ميناء طنجة باعتباره ثانى اهم ميناء فى افريقيا و نقطة اتصال مع أوروبا فضلا عن أن هذا الميناء يُستقبل حوالى ٩ مليون حاوية، كما أن ميناء طنجة يعمل كمنطقة حرة.

وأوضح “التازى” انه يرغب فى تعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون سوف يساعد على جذب الكثير من الاستثمارات المغربية الى مصر، اضافة إلى تكثيف الاستثمارات فى مجالات المنتجات الزراعية و الصناعية و تجميع السيارات ضمن محور تنمية قناة السويس، مؤكدة على أهمية التعاون لجذب مشروعات استثمارية للمنطقة الحرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و التقت بعدد من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالرباط.

وتحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى  مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية في راس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل عدد 80 شركة بالقطاع الخدمي و37 شركة بالقطاع الصناعي و 28 شركة بالقطاع الانشائي و 14 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و16 شركة بالقطاع السياحي و7 شركة بالقطاع الزراعي و4 شركة بالقطاع التمويلي.

سحر نصر تبحث مع المغرب التعاون في مجال المناطق الحرة

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