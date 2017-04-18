تطبيقات تسرق كلمات السر في متجر جوجلالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:16 م
عثر خبراء برنامج مكافحة الفيروسات ESET على تطبيقات خبيثة في متجر غوغل، تقوم بسرقة بيانات وحسابات PayPal وPaxful.
وقد تم تحميل أحد تطبيقات “Boost Views” حوالي 100 ألف مرة، ويستخدم هذا التطبيق كأداة لكسب المال على يوتيوب.
ومن المفترض أن يقوم التطبيق بدفع المال للمستخدم مقابل عدد مشاهدات مقاطع الفيديو على اليوتيوب، ولكن عند محاولة سحب الأموال من تطبيق عبر “باي بال” يظهر خطأ، أما معلومات حساب باي بال فيتم إرسالها إلى المطورين.
كما حذر الخبراء من تطبيق “PaxVendor”، الذي يقوم بجمع كلمات السر Paxful باستخدام شاشة تسجيل دخول وهمية.
وقد تم بالفعل إزالة التطبيقات المذكورة من متجر Google Play.
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