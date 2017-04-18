أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها وضحت أن خطة نشر منظومة “ثاد” الصاروخية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تسير على قدم وساق، وهو موقف مشترك بين سول وواشنطن، ردا على أنباء عقد صفقة كبيرة بين واشنطن وبكين بشأن نشر ثاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أبدى في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري المكلف هوانج كيو آن يوم أمس الاثنين شدد على موقفه من مواصلة خطة نشر منظومة ثاد باعتبارها تمثل قرار من التحالف الكوري-الأمريكي.

وأكد جو أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتمسكان بالموقف المشترك إزاء تعزيز الجاهزية القتالية للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية من خلال نشر منظومة ثاد وتشغيلها في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن هناك مزاعم تشير إلى أن الولايات المتحدة من الممكن أن تجري مفاوضات مع الصين بشأن نشر منظومة ثاد من أجل إقناعها باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة القضية النووية الكورية الشمالية أو لمصالح في القطاع الاقتصادي.