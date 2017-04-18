كوريا الجنوبية: خطة نشر منظومة "ثاد" تجري على قدم وساقالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:21 م
أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها وضحت أن خطة نشر منظومة “ثاد” الصاروخية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تسير على قدم وساق، وهو موقف مشترك بين سول وواشنطن، ردا على أنباء عقد صفقة كبيرة بين واشنطن وبكين بشأن نشر ثاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أبدى في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري المكلف هوانج كيو آن يوم أمس الاثنين شدد على موقفه من مواصلة خطة نشر منظومة ثاد باعتبارها تمثل قرار من التحالف الكوري-الأمريكي.
وأكد جو أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتمسكان بالموقف المشترك إزاء تعزيز الجاهزية القتالية للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية من خلال نشر منظومة ثاد وتشغيلها في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن هناك مزاعم تشير إلى أن الولايات المتحدة من الممكن أن تجري مفاوضات مع الصين بشأن نشر منظومة ثاد من أجل إقناعها باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة القضية النووية الكورية الشمالية أو لمصالح في القطاع الاقتصادي.
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كومTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT