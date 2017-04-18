رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي شركة ميرسك العالمية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد المهندس سمير عبادي رئيس الشركة وجود فرص كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية من أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تجديد عقود مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء الأداء المتميز لها خلال الفترة الماضية.

ولفت الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة استطاعت خلال العام تحقيق إنجازات في مجال الحفر البترولي وهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج أكثر تميزاً في عام2017، وأضاف أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها وانشطتها بالرغم من تحديات انخفاض أسعار البترول وتباطؤ الأعمال على المستوى العالمي.

وأضاف أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم اعمالها خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع الحالي في النشاط البترولي وخطة القطاع للتوسع في حفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة إلى تنامى فرص الاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن زيادة توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف يعد ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر في ظل إضافة مناطق امتياز جديدة.

ووجه الوزير بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الاعمال خارج مصر لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية والذي يعد مصدراً مهماً لزيادة تحقيق العائدات للشركة في ظل الفرص المتاحة في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي والأداء المتميز الذي قدمته الشركة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأشاد الوزير بالشركاء الأجانب في شركة الحفر المصرية والتعاون الإيجابي مع هيئة البترول لزيادة حجم الاعمال.‎