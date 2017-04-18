تجديد عقود مشروعات "الحفر المصرية" في السعودية لمدة 3 سنواتالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:19 م
رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي شركة ميرسك العالمية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد المهندس سمير عبادي رئيس الشركة وجود فرص كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية من أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تجديد عقود مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء الأداء المتميز لها خلال الفترة الماضية.
ولفت الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة استطاعت خلال العام تحقيق إنجازات في مجال الحفر البترولي وهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج أكثر تميزاً في عام2017، وأضاف أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها وانشطتها بالرغم من تحديات انخفاض أسعار البترول وتباطؤ الأعمال على المستوى العالمي.
وأضاف أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم اعمالها خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع الحالي في النشاط البترولي وخطة القطاع للتوسع في حفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة إلى تنامى فرص الاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن زيادة توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف يعد ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر في ظل إضافة مناطق امتياز جديدة.
ووجه الوزير بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الاعمال خارج مصر لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية والذي يعد مصدراً مهماً لزيادة تحقيق العائدات للشركة في ظل الفرص المتاحة في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي والأداء المتميز الذي قدمته الشركة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأشاد الوزير بالشركاء الأجانب في شركة الحفر المصرية والتعاون الإيجابي مع هيئة البترول لزيادة حجم الاعمال.
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كومTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT