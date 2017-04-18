 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 01:33 مساءً
روابط سريعة
روسيا تطور جهازا جديدا لحماية الطائرات من الصواريخ المعادية
58f4debbc46188e1478b4625

روسيا تطور جهازا جديدا لحماية الطائرات من الصواريخ المعادية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:15 م

طور مهندسون من أكاديمية بروخوروف للعلوم في موسكو جهازا جديدا لحماية الطائرات العسكرية من الصواريخ المعادية.

ووفقا للعديد من المواقع الروسية، يعتبر الجهاز الجديد واحدا من أهم الإنجازات العلمية التي حققها العلماء الروس عام 2016، فالجهاز الجديد يعتمد على تقنيات جديدة كليا قادرة على خلق موجات كهرومغنطيسية، وليزرية تعمل على التشويش على أحدث الصواريخ الموجهة بالليزر أو الأشعة ما تحت الحمراء.

إحدى المنظومات الروسية الحديثة المخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ المعادية
ويشير الخبراء إلى أن الجهاز قادر على حماية الطائرات حتى في حال تعرضها لهجوم من الصواريخ الحرارية، أي التي تعتمد على ملاحقة مصدر حرارة محرك الطائرة لإسقاطها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3