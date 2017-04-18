طور مهندسون من أكاديمية بروخوروف للعلوم في موسكو جهازا جديدا لحماية الطائرات العسكرية من الصواريخ المعادية.

ووفقا للعديد من المواقع الروسية، يعتبر الجهاز الجديد واحدا من أهم الإنجازات العلمية التي حققها العلماء الروس عام 2016، فالجهاز الجديد يعتمد على تقنيات جديدة كليا قادرة على خلق موجات كهرومغنطيسية، وليزرية تعمل على التشويش على أحدث الصواريخ الموجهة بالليزر أو الأشعة ما تحت الحمراء.

إحدى المنظومات الروسية الحديثة المخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ المعادية

ويشير الخبراء إلى أن الجهاز قادر على حماية الطائرات حتى في حال تعرضها لهجوم من الصواريخ الحرارية، أي التي تعتمد على ملاحقة مصدر حرارة محرك الطائرة لإسقاطها.