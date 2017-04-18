كشفت صحيفة “المنار” الفلسطينية، عن استدعاء أمير قطر تميم بن حمد، قيادات جماعة الإخوان في الدوحة؛ من أجل بحث التصعيد ضد الدولة المصرية.

وقالت الصحيفة: “استدعى أمير قطر تميم بن حمد، عددًا من القيادات الإخوانية المقيمة في الدوحة، إلى لقاء عاجل به في ديوانه، وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات القطري، ومستشاره المكلف بالاتصال مع الجماعة الإخوانية”.

وذكرت مصادر خليجية لـ”المنار”، أن القيادات الإخوانية تعرضت لسيل من الشتائم، والانتقادات من جانب حاكم المشيخة، واصفًا إياها بالعاجزة والفاشلة والضعيفة، مهددًا إياها بقطع ما يقدمه من دعم للجماعة في مصر، في حال لم يصعدوا من أعمالهم الإرهابية في الساحة المصرية، وينفذوا عمليات إجرامية تفجيرية و”بشكل عشوائي” على حد قول المصادر.

وأوضحت المصادر، أن قطر تقدم دعم مالي قطري لخلايا إرهابية في مصر، غالبية عناصرها من جماعة الإخوان، وأن أمير قطر غير راضٍ عن تنفيذها المهام الموكلة إليها، مهددًا بقطع تمويلها إذا “لم تنشط” في الأيام القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن الخلايا الإخوانية في ليبيا والسودان، لم تعد قادرة على تكثيف عمليات ضخ السلاح والمرتزقة إلى الأراضي المصرية، بفعل الإجراءات المشددة التي يتخذهت الجيش المصري على الحدود مع البلدين.

وأضافت المصادر، أن نظام المشيخة بالتعاون مع جهات صديقة وحليفة له، ومشاركة في المؤامرة الإرهابية ضد الساحة العربية يقوم منذ فترة باستقطاب عناصر إرهابية من عصابات النصرة وداعش، لدفعها إلى الساحة المصرية، وتقول المصادر ذاتها إن حاكم المشيخة يرى في ثبات مصر واستقرار ساحتها خطرًا يهدد المشيخة.