قال الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك في مصر: إن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي كان لها سفير في الفاتيكان، مشيرا إلى أن مصر من الدول المتحضرة التي تسعى لإقامة الجسور بين الشعوب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم”، على فضائية “دريم”، اليوم الثلاثاء، أن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ليست فقط لتشجيع السياحة، لكنها تعد إعلانا رسميا بأن مصر بلد السلام والأمن والأمان، موضحا أن الإرهاب سيفشل لا محالة، مشددا على أن أهل الشر لم ينجحوا في حكم العالم أبدا على مدى التاريخ.

وأشار قلتة إلى أن زيارة بابا الفاتيكان إعلان رسمي بأن الإرهاب فاشل لا محالة ولا يستطيع قطع العلاقات بين الشعوب.