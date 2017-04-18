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بالفيديو.. ريهام سعيد تحرج شعبان عبدالرحيم على الهواء
شعبان عبد الرحيم

بالفيديو.. ريهام سعيد تحرج شعبان عبدالرحيم على الهواء

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:18 م

وجهت الإعلامية ريهام سعيد ، سؤال غريب للمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، خلال استضافتها له في برنامجها “صبايا الخير”، قائلة :” تعمل ايه لو قولنالك مالكش فلوس عندنا بعد هذه الحلقة “.
فرد عبدالرحيم قائلا : ” أنا ليا صحاب  يجبولي حقي وانا قاعد في البيت ، ومش شرط بلطجية انا عندي معلميين جدعان “.



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