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المرشحة الفرنسية "لوبان" تعد بوقف "التأشيرات الطويلة"
ماري لوبان

المرشحة الفرنسية "لوبان" تعد بوقف "التأشيرات الطويلة"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:14 م
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وعدت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان بوقف تأشيرات دخول فرنسا طويلة الأمد فور توليها السلطة.

وقالت لوبان في حديث إلى إذاعة “آر.تي. إل”، إنها ستصدر أمرا بوقف فوري لتأشيرات الدخول إلى البلاد، في حال فوزها في الانتخابات الفرنسية.

وأشارت إلى أن هذا الوقف سيساعد الحكومة في التحقق من أن طالبي التأشيرات لا يحصلون على وظائف الفرنسيون أولى بها.

وعبرت عن رغبتها في فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على تعاقدات العمال الأجانب، وإعادة سيطرة فرنسا على حدودها.

وتظهر استطلاعات الرأي أن لوبان من بين أربعة مرشحين فرنسيين متقدمين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا الأسبوع المقبلة، على أن تجرى الجولة الثانية في مايو المقبل في السابع من مايو المقبل

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