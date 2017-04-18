الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلاالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:14 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الروية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فى البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى البحر الأحمر جنوبية شرقية، أما فى البحر المتوسط فتكون شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 18 29
الإسكندرية 16 26
مطروح 14 24
بورسعيد 17 23
دمياط 17 24
بلطيم 16 24
الإسماعيلية 16 30
السويس 17 30
العريش 14 25
نخل 11 30
طابا 13 32
الطور 21 30
مرسى علم 20 30
الغردقة 21 33
شرم الشيخ 23 31
رفح 13 24
كاترين 14 25
سيوة 16 33
المنيا 17 31
الفيوم 18 30
رأس سدر 17 30
أبوسمبل 19 35
وسط الدلتا 17 28
أسيوط 17 32
سوهاج 18 33
الأقصر 19 36
أسوان 19 37
شلاتين 21 32
حلايب 23 28
الوادى الجديد 18 35
قنا 18 34
نويبع 19 32
السلوم 13 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40
المدينة 24 36
الرياض 21 34
المنامة 25 31
أبوظبى 26 36
الدوحة 26 36
الكويت 21 34
دمشق 4 26
بيروت 25 22
عمان 8 24
2 القدس 10 22
غزة 13 24
بغداد 16 29
مسقط 28 36
صنعاء 10 28
الخرطوم 23 38
طرابلس 16 25
تونس 13 22
الجزائر 12 18
الرباط 15 27
نواكشوط 19 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 6 20
اسطنبول 9 19
اسلام اباد 24 39
نيودلهى 28 44
جاكرتا 25 32
بكين 11 20
كوالامبور 25 34
طوكيو 11 23
أثينا 14 22
روما 3 16
باريس صفر 12
مدريد 8 20
برلين 2 8
لندن 5 12
مونتريال 4 11
موسكو -4 3
نيويورك 10 13
واشنطن 13 17
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