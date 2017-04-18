5 أسباب للرعب من الرعشة الجنسية!الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:23 م
يعتبر الخوف من فقدان السيطرة على الجسد غالباً هو السبب في صعوبة حصول المرأة على الرعشة الجنسية “ذروة الشبق” بشكل مريح ومرضي لها نفسيا عقب العلاقة الحميمة مع الزوج .
فعند حدوث الرعشة، يحدث تراجع موقّت في التيقّظ والوعيّ لما يحصل في العالم الخارجيّ وفقدان للسيطرة على ردود الفعل الشخصيّة، ما يبعث إحساساً لدى العديد من النساء بأنّهن على وشك الموت من المتعة ، وهذه التجربة تؤدّي إلى تفاقم الإحساس بالقلق الموجود بالأصل لدى هؤلاء الأشخاص.
وهناك 5 أسباب للرعب من الوصول لذروق الشبق او ارعشة الجنسية هى :
ان ترى نفسها عاهرة!
ولبعض النساء، ففقدان السيطرة يعني الظهور في وضع لا يليق بـ”امرأة محترمة كما ينبغي”، بسبب الحركات التلقائيّة والمتسارعة، والتأوّهات والصراخ والأصوات وحتى البكاء التي قد تصدر عنها وتتعرّض الصورة التي لدى المرأة عن نفسها للتدمير.
نبذ الزوج
وقد تزداد أهمية المحافظة على هذه الصورة أحياناً بسبب رغبة في اللاوعي في الحصول على حب الأهل... “من خلال المحافظة على كونها فتاة عفيفة وطاهرة ومؤدّبة”... أو بسبب خوف في اللاوعي من نبذ الزوج لها في حال شاهدها في هذا الوضع.
كراهية الخضوع
كما أنّ فقدان السيطرة يعني الضعف أمام الزوج والخضوع له. إذ تخاف بعض النساء من التعرّض عند فقدان السيطرة للاستغلال أو التشهير أو الاحتقار أو الإذلال منه .
الخوف من الموت!
وغياب التيقّظ والاحتراس يعرّضهنّ لخطر الابتعاد من الواقع والخروج من الجسد والذهاب إلى عالم آخر لا عودة منه، وهو بالتالي خوف من فقدان السيطرة والموت.
الادمان
وقد تعمد نساء أخريات إلى تفادي الرعشة خوفاً من إدمانهن عليها إن عشنها وعدم التمكّن من الاستغناء عنها فتتحكّم المتعة الحميمية بحياتهن وتصبحن أسيرات للجنس وتفقدن بالتالي أيّ سيطرة على أنفسهن وعلى حياتهن.
كيفية العلاج
ونقول ان هذه المخاوف ليست واقعيّة، ومن الممكن أحياناً أن تتوصّل المرأة من دون مساعدة الطبيب إلى تخفيف هذه المخاوف بشكل يسمح لها ببلوغ الرعشة بالشكل الذى يرضيها ، وذلك عبر تحديد هذه المخاوف ومواجهتها جزئياً من خلال التفكير العقلاني والسماح لنفسها بعيش ما يخيفها أي من خلال المبالغة في طرق التعبير عن الرعشة التي تظنّ أنها ستعيشها في هذه الحال، “عبر استكشاف ذاتها أولاً، ثم مع الزوج”.
إلّا أنّ هذه المخاوف تصعب مواجهتها بشكل عامّ، وقد يستدعي الأمر في معظم الأحيان استشارة المرأة لاختصاصيّ في الصحّة الجنسية لتوجيهها في مسعاها للتغلّب على المخاوف المختلفة المرتبطة بفقدان السيطرة وتفكيكها.
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