قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن الحكومة اتخذت إجراءات اصلاحية هامة لدعم مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية، وإن هذه الإجراءات لها ثمن باهظ ولكنها تساعد على بناء الاقتصاد المصري على أسس سليمة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية عملت على تحسين البنية التحتية منذ فترة وهي الخطوة الأهم لإقامة أي اقتصاد على اسس سليمة، مشيرة إلى أنه من الضروري وضع خطة خاصة بإجراءات الاستقرار الاجتماعي والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.