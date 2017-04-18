كازاخستان ترغب بإشراك دول مراقبة في عملية أستانا لتسوية الأزمة السوريةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:11 م
قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم بالنسبة لكازاخستان توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا لتسوية الأزمة السورية، وأن كازاخستان طرحت مسألة إشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.
وأضاف عبدالرحمنوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - “أنه من المهم مبدئيا بالنسبة لنا الآن توسيع دائرة المراقبين، والجانب الكازاخستاني يعمل على هذه المسألة مع الدول الضامنة لكي يكون بإمكان كافة الدول المعنية تعزيز نظام وقف إطلاق النار ومراقبة عملية أستانا”.
وأردف عبد الرحمنوف يقول “طرحنا على الدول الضامنة، وخاصة على روسيا مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر.. من جانب آخر، نحن نهتم بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطلاع بمجريات عملية أستانا”.
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