 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 01:42 مساءً
روابط سريعة
كازاخستان ترغب بإشراك دول مراقبة في عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

كازاخستان ترغب بإشراك دول مراقبة في عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:11 م
وكالات

قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم بالنسبة لكازاخستان توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا لتسوية الأزمة السورية، وأن كازاخستان طرحت مسألة إشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.
وأضاف عبدالرحمنوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - “أنه من المهم مبدئيا بالنسبة لنا الآن توسيع دائرة المراقبين، والجانب الكازاخستاني يعمل على هذه المسألة مع الدول الضامنة لكي يكون بإمكان كافة الدول المعنية تعزيز نظام وقف إطلاق النار ومراقبة عملية أستانا”.
وأردف عبد الرحمنوف يقول “طرحنا على الدول الضامنة، وخاصة على روسيا مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر.. من جانب آخر، نحن نهتم بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطلاع بمجريات عملية أستانا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3