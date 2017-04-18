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بالفيديو.. الغيطي يحرج محمد رمضان: لما تيجي تكتب لغة عربية اكتبها صح
الإعلامي محمد الغيطي

بالفيديو.. الغيطي يحرج محمد رمضان: لما تيجي تكتب لغة عربية اكتبها صح

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:11 م

انتقد الإعلامي محمد الغيطي ، الإخطاء الإملائية التي يقع فيها الفنان محمد رمضان أثناء كتابته بعض المنشورات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”.
ووجه الغيطي رسالة للنجم الشاب من خلال برنامج ” صح النوم ” علي فضائية ” LTC” ، قائلا :” لما تيجي تكتب لغة عربية اكتبها صح، خد درس في اللغة العربية والصرف او اكتب لغة عامية احسن”.



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