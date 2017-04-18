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الثلاثاء 18 ابريل 2017 01:45 مساءً
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تحطم مروحية تركية تقل 12 شخصا شرقي البلاد
تحطم طائرة تركية

تحطم مروحية تركية تقل 12 شخصا شرقي البلاد

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:09 م
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تحطمت مروحية تركية تقل 12 شخصا في شرقي البلاد، منذ قليل، وذلك حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى الآن.

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