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توقيع اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

بقيمة 26 مليون دينار كويتي

توقيع اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:16 م
أ ش أ

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اتفاقية قرض بقيمة 26 مليون دينار كويتى مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الاستثمار في الاجتماعات السـنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية بالعاصمة المغربية الرباط.

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