للمرة الثانية خلال شهر، حققت الفتاة “شهد” حلمها بمقابلة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” على قناة النهار.

“شهد” فتاة كفيفة تبلغ من العمر 19 عاما، كانت قد حلت ضيفة في منتصف مارس الماضي، على الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها، حيث أكدت لها أنها واحدة من أهم وأقدم متابعيها.

وتلتقي شهد هذه المرة مع ريهام يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من خلال برنامج “لقمة هنية” الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني، حيث تدخل في تحدي الطبخ مع الإعلامية ريهام سعيد، فيتنافسن في طهى عدة أصناف من الطعام، ويكون الحكم بينهن الشيف علاء الشربيني.

ويظهر خلال برومو الحلقة تفوق شهد على “سعيد” في طبخ الوصفات بشكل مميز، وإظهار مهاراتها سواء في الطبخ أو الكوميديا، وفازت شهد في نهاية الحلقة بجائزة البرنامج.

كما تمنت شهد خلال الحلقة أن تحقق أحد أحلامها وأن تصبح مذيعة راديو في يوم من الأيام.

يذكر أن ريهام سعيد قد فاجأت شهد قبل شهر تقريبا بالظهور معها على الهواء في برنامج صبايا الخير، دون علمها، حيث كانت قد تمنت لقائها و الظهور معه.

وخرجت الإعلامية من استديو البرنامج لاصطحاب الفتاة، من غرفة اللوكيشن، قائلة لها: “أنا فخورة بيكِ وعايزاكِ تظهري معى على الهواء”.

وقالت الفتاة: “لم أكن أعلم بظهوري على الهواء، وبأتفرج على البرنامج منذ كنت في الصف الثالث الإعدادي؛ ولذلك اتعلقت به، وأنا في قمة الفرح والسعادة بظهوري على الهواء في البرنامج”.

وأضافت: “أدرس حاليا في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر”.

وتابعت شهد خلال البرنامج إنها تتعرض لإيذاء نفسي من البعض حيث يرفضون مشاركتها في الأعمال الخيرية أو أن تقدم برنامج للطهي بمجرد أن يعلموا أنها كفيفة.