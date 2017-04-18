مسئول جزائري : الحملة الانتخابية لم تعرف حتى الآن تجاوزات يجرمها القانونالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:14 م
أكد نائب رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة اليوم الثلاثاء أن الهيئة لم تسجل أي تجاوزات يجرمها القانون وتستدعي تحريك الدعوى العامة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل التي انطلقت يوم 9 ابريل الجاري.
وقال بودوخة - في تصريحات للاذاعة الجزائرية الرسمية ظهر اليوم - إن الحملة الانتخابية تسير في “هدوء تام” ولم يتم حتى الآن تسجيل “أي خروقات يجرمها القانون” ، مشيرا إلى وجود “مخالفات بسيطة” تتعلق بملصقات الأحزاب.
وأضاف أن الهيئة “لم تتلق أي اخطار يخص تهديد المرشحين او تعرضهم للعنف” ، موضحا أن مسار الحملة الانتخابية “لم يشهد حتى الآن أي نوع من هذه الأفعال”.
وتابع :”تدخلت الهيئة وأعطت تعليمات لمتصدري القوائم الانتخابية من أجل الالتزام بأماكن وضع ملصقاتهم وأن البعض منهم استجاب فيما لم يلتزم آخرون وهنا يخول لنا القانون مراسلة السلطات الولائية من أجل استخدام القوة العامة لإزالة تلك الملصقات”.
وبخصوص مراقبة مدى توفير الادارة للوسائل المادية اللازمة لإنجاح الحملة الانتخابية ، قال بودوخة ان “جميع التفاصيل الخاصة بعمل الادارة تم حلها بكل سلاسة ولا يوجد أي مشكلة بهذا الخصوص “.
وأضاف المسئول الجزائري أن التغطية الأمنية للعملية الانتخابية “متوفرة ولا يوجد أي تجاوز في هذا الجانب بفضل استعداد عناصر الأمن للعمل على السير الحسن للعملية”.
وبخصوص تغطية مختلف وسائل الإعلام العامة لسير الحملة الانتخابية ، ذكر المسئول أن الهيئة سجلت “التزاما تاما بالشروط الخاصة بهذا الجانب ولم يتم تسجيل أي تجاوز بهذا الشأن”.
وعن آليات الهيئة في مراقبة العملية الانتخابية ، أوضح أن مراقبة تطهير القوائم الانتخابية تمت في “ظروف جيدة” وأنه “يتم حاليا مراقبة الحملة الانتخابية التي تسير في ظروف عادية في انتظار يوم الاقتراع مع متابعة كل خطوات الإدارة والمرشحين ومدى مطابقتها مع القانون”.
ودعا المسئول ، الأحزاب السياسية إلى “الاستفادة من اللوائح القانونية التي تمكنها من مراقبة الانتخابات” ، مشيرا إلى أن الهيئة “تشجع الإدارة على مراسلة الأحزاب لإرسال قوائم مراقبيهم في الانتخابات”.
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