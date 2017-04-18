افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسيدة ايرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وماركوس ليتنر سفير سويسرا والوفد المرافق لهم بيت ستوبلير بالبر الغربي بالأقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام آثار الأقصر، إن «بوكوفا» أبدت إعجابها بأعمال الترميم التى تمت فى بيت ستوبلير وتحويله إلى مركز بحوث ودراسات للآثار والتراث.

كما أشادت بالماكيت الإلكترونى الثلاثى الأبعاد لمقبرة الملك سيتى الأول والذى أنجزته البعثة السويسرية من جامعة بازل ومؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية فى مجال حفظ التراث بالتعاون مع وزارة الآثار كخطوة أولى لعمل نموذج مقلد للمقبرة على غرار نموذج مقبرة الملك توت عنخ أمون والموجود بجانب استراحة مكتشف المقبرة هيوارد كارتر بالأقصر.

وقال شريف عبدالمنعم، معاون وزير الآثار، إن الوفد توجه إلى منطقة دير المدينة لزيارة مقبرة نخت أمون (TT335) والخاصة بالخادم فى مكان الحق، حيث أبدت «بوكوفا» إعجابها بألوان المقبرة وعظمة وعبقرية ودقة الفنان المصرى القديم الذى استطاع أن يزين المقبرة بهذه الطريقة حيث ما زالت تحتفظ برونقها وجمالها بعد الآف السنين.

وأضاف أن الوفد توجه كذلك إلى وادى الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتارى ووادى الملوك لزيارة مقبرة الملك سيتى الأول، ومن المقرر أن يتوجه لاحقاً لزيارة معبدى الأقصر والكرنك، بالإضافة لحضور عرض الصوت والضوء.

وأضاف الدكتور وزيري أن الوفد توجه إلى وادي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري ووادي الملوك لزيارة مقبرة الملك سيتي الأول.

وبعد الظهر سوف تزور بوكوفا والعناني وليتنر والوفد المرافق لهم، معبدي الأقصر والكرنك حيث ستشهد بوكوفا أيضا عرض للصوت والضوء. ‎