بالصور: البر الغربي يدهش العالم من جديدالثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:35 م
افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسيدة ايرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وماركوس ليتنر سفير سويسرا والوفد المرافق لهم بيت ستوبلير بالبر الغربي بالأقصر.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام آثار الأقصر، إن «بوكوفا» أبدت إعجابها بأعمال الترميم التى تمت فى بيت ستوبلير وتحويله إلى مركز بحوث ودراسات للآثار والتراث.
كما أشادت بالماكيت الإلكترونى الثلاثى الأبعاد لمقبرة الملك سيتى الأول والذى أنجزته البعثة السويسرية من جامعة بازل ومؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية فى مجال حفظ التراث بالتعاون مع وزارة الآثار كخطوة أولى لعمل نموذج مقلد للمقبرة على غرار نموذج مقبرة الملك توت عنخ أمون والموجود بجانب استراحة مكتشف المقبرة هيوارد كارتر بالأقصر.
وقال شريف عبدالمنعم، معاون وزير الآثار، إن الوفد توجه إلى منطقة دير المدينة لزيارة مقبرة نخت أمون (TT335) والخاصة بالخادم فى مكان الحق، حيث أبدت «بوكوفا» إعجابها بألوان المقبرة وعظمة وعبقرية ودقة الفنان المصرى القديم الذى استطاع أن يزين المقبرة بهذه الطريقة حيث ما زالت تحتفظ برونقها وجمالها بعد الآف السنين.
وأضاف أن الوفد توجه كذلك إلى وادى الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتارى ووادى الملوك لزيارة مقبرة الملك سيتى الأول، ومن المقرر أن يتوجه لاحقاً لزيارة معبدى الأقصر والكرنك، بالإضافة لحضور عرض الصوت والضوء.
وأضاف الدكتور وزيري أن الوفد توجه إلى وادي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري ووادي الملوك لزيارة مقبرة الملك سيتي الأول.
وبعد الظهر سوف تزور بوكوفا والعناني وليتنر والوفد المرافق لهم، معبدي الأقصر والكرنك حيث ستشهد بوكوفا أيضا عرض للصوت والضوء.
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
جوميا توقع إتفاق مع منصة شغلني دوت كومTue, 18 Apr 2017 10:29:30 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT