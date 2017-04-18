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نبيل عبد الحميد في العناية المركزة بحالة حرجة

نبيل عبد الحميد في العناية المركزة بحالة حرجة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:21 م

يعاني الروائي نبيل عبد الحميد، عضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس نادي القصة، في وحدة العناية المركزة بمستشفى القبة منذ ما يزيد عن الأسبوع، في حالة حرجة، ومنع الأطباء عنه الزيارة.

يذكر أن عبد الحميد روائى ينتمي لجيل الستينيات،و له ما يزيد عن عشر مجموعات قصصية و 7روايات ، ومن أشهر أعماله رواية من جزءين بعنوان “فرس النبي” ، و رواية “ركام البحر” .

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