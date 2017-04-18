كشف المحامي الشهير “خالد علي” تطورا جديدا بشأن إتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير” بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال “علي”، في تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “القضاء الإدارى قرر ومن أول جلسة فى قضيتنا بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير، حجزها للحكم جلسة 6يونيه 2017”.

وكان الدكتور “علي عبد العال” -رئيس مجلس النواب- قد أعلن في وقت سابق، عن إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت -في وقت سابق- بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” الذي قضى بسريان الاتفاقية.