توجه المخرج مجدي الهواري للأراضي السعودية منذ أيام لأداء العمرة، وشارك الهوارى جمهوره ونشر صور له على صفحته على الفيس بوك وهو يؤدي مناسك العمرة وعلق “اللهم تقبل”.

من المعروف أن مجدي الهواري يعرض له حاليا برنامج المسابقات “ninja warrior” والذى قام بإخراجه وشارك فيه عدد كبير من الفنانين.