قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى المقامة من “أسامة الشاهد”، التى تطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب على مقعد دائرة الدقى مرة أخرى، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه للحكم بجلسة 6 يونيو.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11557 رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات والأمين العام للجنة العليا.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبى الذي تم اتخاذه من قبل مجلس النواب، بعدم فتح الدائرة للإنتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيرة إلى أن وجود عوار بحكم محكمة النقض.