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الثلاثاء 18 ابريل 2017 12:03 مساءً
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تأجيل دعوى وقف استيراد «قمح الأرجوت» إلى 2 مايو
القمح

تأجيل دعوى وقف استيراد «قمح الأرجوت» إلى 2 مايو

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:03 م

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق العوضى المحامى، وتطالب بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، لجلسة 2 مايو للإطلاع على القضية.

واختصمت الدعوى رقم 84221 لسنة 70 ق، ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، وقالت إن إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت، والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.

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