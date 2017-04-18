تجدد القصف المدفعي والصاروخي على قاعدة تمنهنت الجوية بمدينة سبها الليبيةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:04 م
قالت «الكتيبة 201» المساندة لـ«القوة الثالثة» المكلفة حماية الجنوب الليبي ،والتابعة للمجلس الرئاسي، بإن «اللواء 12» التابع لقوات الجيش الليبي ببنغازي ،جدد القصف المدفعي والصاروخي، على قاعدة تمنهنت الجوية بمدينة سبها الليبية اليوم الثلاثاء.
وفي السياق ذاته ،صرح مصدر مطلع بمدينة سبها، لـ «بوابة الوسط»، بأن أدخنة كثيفة تتصاعد حاليًّا من داخل القرية السكنية بقاعدة تمنهنت، مضيفًا أن الأدخنة ناجمة عن قصف «اللواء 12» القاعدة.
وأكد مصدر محلي تعليق الدراسة في جميع مدارس تمنهنت بسبب تجدد القصف على القاعدة، حفاظًا على سلامة التلاميذ.
يذكر أن «اللواء 12» التابع للقيادة العامة للجيش، يحاول السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية التي تتمركز فيها «القوة الثالثة» منذ العام 2014. وتعرضت القاعدة مساء الاثنين، للقصف من قبل اللواء 12 بقيادة العميد محمد بن نايل، وكذلك أول من أمس الأحد.
وتشهد منطقة تمنهنت وبلدية وادي البوانيس منذ أسبوعين توترًا أمنيًّا بين «القوة الثالثة» و«اللواء 12» الذي يسعى إلى السيطرة على قاعدة تمنهنت التي تضم مجمعًا للتصنيع.
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