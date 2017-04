غادر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، القاهرة اليوم /الثلاثاء/ متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في أسبوع اجتماعات البنك الدولي السنوية التي تناقش مشروعات البنك الدولي في مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات، منها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك التخطيط العمراني والإسكان والتنمية العمرانية وغيرها.

ويستعرض الدكتور مدبولي كمتحدث رئيس في جلسة مخصصة لتخطيط المدن والتنمية المستدامة، استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة، والمشروعات المهمة والقومية وفرص الاستثمار المختلفة في مصر من خلال المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها، وكذلك عرض المردود الاقتصادي والتنموي لهذه المشروعات.

تأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع مشاركة وزير الإسكان في الاجتماعات التي تنظمها مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع(Sanitation and Water for All) وهي مؤسسة عالمية تضم أكثر من 150 دولة، وعضويتها مفتوحة للحكومات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية والجهات الداعمة ومؤسسات البحث العلمي، الذين يعملون معا لتحفيز القيادة السياسية، وتعظيم وتحسين استخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية.

وقال وزير الإسكان” إن مؤسسة SWA تنظم اجتماعات للوزراء والمسئولين رفيعي المستوى في واشنطن، موضحا أن الاجتماع الأول سيعقده البنك الدولي نيابة عن المنظمة، في 20 أبريل الجاري، كما ستنظم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) اجتماعا لوزراء القطاعات، ويستمر على مدار يومي 19 و20 أبريل، يضم الوزراء المسئولين عن المياه والصرف الصحي مع وزراء المالية.

وأضاف “ستتاح للمشاركين في الاجتماعات الوزارية الفرصة للمشاركة في مناقشات بشأن سياسات واستراتيجيات قطاع المرافق، وتبادل الدروس المستفادة عن الخبرات المختلفة، والتقدم الذي تم إحرازه في تحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المستدامة للجميع”.