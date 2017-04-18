أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والذي يطالب فيها بعدم الإعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي “تيران وصنافير”، واعتبارها كأن لم تكن، لجلسة 6 يونيو للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبو كيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بإنعدام حكم”الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.