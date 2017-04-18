 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 12:14 مساءً
روابط سريعة
قطع المياه 24 ساعة عن 7 مناطق بالجيزة
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

قطع المياه 24 ساعة عن 7 مناطق بالجيزة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:55 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن 7 مناطق، ابتداء من الساعة السادسة صباح غد الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، نظراً لتحويل خط مياه قطر 800 مم خرسانة، بسبب الأعمال بمحور 26 يوليو.

والمناطق التى سيتم قطع المياه عنها هى (كرداسة – أبورواش – بنى مجدول – العمليات الخاصة بطريق مصر / إسكندرية الصحراوى – المناطق الصناعية بأبورواش – الأمن المركزى – نيو جيزة).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3