البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:56 م
واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية في التعاملات الصباحية من جلسة تداولات اليوم الثلاثاء/مستهل تعاملات الاسبوع/ بعد العودة من عطلات عيدي القيامة وشم النسيم امس وأول أمس مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والعقارات.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مكاسب قياسية قدرها 2ر7 مليار جنيه لتصل إلى 8ر669 مليار جنيه، وسط تعاملات نشطة تجاوزت 355 مليون جنيه بعد مرور اقل من ساعتين من بدء التداولات.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 25ر1 في المائة ليصل إلى 13129 نقطة، في التعاملات الصباحية، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 91ر0 في المائة إلى 81ر595 نقطة، وامتدت المكاسب الى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ليربح 24ر1 في المائة إلى قيمته مسجلا 88ر1377 نقطة.
وكانت البورصة المصرية عطلة رسمية أمس وأول أمس بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم.
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