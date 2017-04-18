اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عامر حسين نتائج مباريات الأسبوع رقم 22 لمسابقة الدوري الممتاز ، بالإضافة توقيع الجزاءات التالية:

الزمالك ومصر للمقاصة

بناء على تقريري حكم ومراقب المباراة الذي تضمن عدم حضور فريق نادي الزمالك حتى الموعد القانوني، وبعد الرجوع إلى المكاتبات المرسلة إلى الناديين، فقد قررت اللجنة اعتبار فريق الزمالك مهزومًا صفر / 2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف نادي الزمالك من المشاركة في المباريات المقبلة.

مباراة الداخلية والإنتاج الحربي

- غرامة مالية على نادي الداخلية قيمتها 5 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والبدلاء إلى أرض الملعب بدون إذن بعد إحراز الهدف، وغرامة مالية على الإنتاج الحربي قيمتها 2000 جنيه لعدم الالتزام بالمنطقة الفنية

المقاولون والنصر للتعدين

- غرامة مالية على نادي المقاولون قيمتها 2000 جنيه لعدم الالتزام بالمنطقة الفنية ، وغرامة مالية على كريم الديب لاعب المقاولون قيمتها 1000 جنيه لعدم الالتزام بالزي.

وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها البيان التالي:

تتوجه لجنة مسابقات القسم الأول بصفتها إحدى لجان الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء وزير الداخلية على المجهودات المبذولة للحرص على استمرار نشاط كرة القدم رغم الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة وكذا الانشغال بتأمين الاحتفالات بأعياد الإخوة المسيحيين.