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إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء
البورصة المصرية
البورصة المصرية

إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:53 م
وكالات

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 00.77% عند مستوى 13 ألف نقطة  بداية تداولات اليوم.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.47%، ومؤشر  EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي، انخفض خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 1% مغلقًا عند مستوى 12967 نقطة، متأثرًا بتفجيري كنيستي الإسكندرية وطنطا، فيما توقع محللون ارتداد المؤشر خلال جلسات باقي الأسبوع، بعدما عاودت البورصة عملها اليوم، عقب انقضاء إجازة أعياد شم النسيم والقيامة.

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