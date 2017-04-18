قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن عدد زوار حديقة الحيوان بالأمس، كان غير مسبوق حيث تخطى الـ80 ألف زائر، لافتًا إلى أنه كان يوجد 19 منفذًا لبيع التذاكر، و19 منفذًا لدخول الزوار.

أشار “رجائي” - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء - إلى أنه لم يسجل حالات تحرش، أو سرقة، أو تشاجر، مضيفًا أن كل الحيوانات كانت معروضة أمام الزائرين، فلم يكن هناك مكان مغلق امامهم.

أضاف أن مصر لديها 9 حدائق للحيوانات على مستوى الجمهورية، معلنًا عن أنه جارٍ تنفيذ خطة لعودة جزيرة الشاي خلال أشهر.