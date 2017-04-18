أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لليابان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وأضاف بنس أن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى تحقق هدفها المتمثل في ضمان خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب واثق في أن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية من جانب “الأسرة الدولية” أمامها فرصة لإجبار كوريا الشمالية على التعاون.

وبعد محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو، قال بنس إن الولايات المتحدة ستعمل مع اليابان والصين ودول أخرى لإجبار بيونغيانغ على التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

وردا على سؤال حول ما يجب على كوريا الشمالية القيام به، قال بنس “كل الخيارات مطروحة، وستتبقى مطروحة”.