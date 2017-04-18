بنس: ترامب ملتزم بمواجهة تهديدات كوريا الشماليةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:53 م
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لليابان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.
وأضاف بنس أن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى تحقق هدفها المتمثل في ضمان خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب واثق في أن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية من جانب “الأسرة الدولية” أمامها فرصة لإجبار كوريا الشمالية على التعاون.
وبعد محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو، قال بنس إن الولايات المتحدة ستعمل مع اليابان والصين ودول أخرى لإجبار بيونغيانغ على التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.
وردا على سؤال حول ما يجب على كوريا الشمالية القيام به، قال بنس “كل الخيارات مطروحة، وستتبقى مطروحة”.
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
"التموين" و"التجارة" يتفقان على فرض رسم صادر على الأسماك
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة ...Mon, 17 Apr 2017 19:34:49 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT