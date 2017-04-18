فضح الإعلامي طوني خليفة، سر برنامج المقالب الجديد الذي يحضر رامز جلال لتصويره حاليا، بحسب فيديو نشره خليفة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد طوني أنه تلقى اتصالا من الإعلامي نيشان للمشاركة كضيف في برنامجه الجديد الذي يتم تصويرة حاليا، وقال إنه أكد لي أن البرنامج على قناة osn، وقال اكتشفت بعد عدد كبير من الأبحاث أن نيشان لا يوجد له برنامج على قناة osn، وأكتشفت أنه مقلب لبرنامج رامز جلال.

وقدم طوني اللوم على الإعلامي نيشان متهما إياه بأنه باع أصدقاءه، ووجه طوني خليفة نداء لكل الفنانين بأن أي مكالمة تأتي لهم من نيشان سيكون برنامج مقالب لرامز جلال، وقال: أنا محدش يشتريني بالفلوس لا رامز ولا غيره ويستعملني أداة تسلية”.