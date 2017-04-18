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ننشر أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات
دولارات
دولارات

بالبنوك المصرية

ننشر أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:49 م
كتب-ربيع شعبان

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا بمنتصف تعاملات اليوم، وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي(الأهلي ومصر ) 95ر17 جنيه للشراء والبيع 05ر18 جنيه.

وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.05 جنيه والبيع18.15جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها والبيع 10ر18 جنيه ، وفي بنك البركة - مصر - بلغ سعر الدولار 05ر18 للشراء والبيع 15ر18 جنيه.

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