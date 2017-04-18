قال مواطنون يمنيون في مدينة عدن، إن هناك انقطاع متواصل للتيار الكهرباء منذ قرابة شهر، مع دخول الصيف في المدينة الساحلية ذات الرطوبة العالية.

وأوضح المواطن علي سالم لـ24، أن التيار الكهربائي ينقطع عن منازل أهالي عدن لأكثر من 18 ساعة من أصل 24 ساعة، الأمر الذي زاد من معاناتهم خاصة المرضى وكبار السن والاطفال، فيما ازدهرت تجارة بيع الطاقات الشمسية، التي يقول مواطنون إنها ليس حلاً لمشاكل انقطاعات التيار الكهربائي.

وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في عاصمة البلاد المؤقتة، يقول سالم إن هناك انعداماَ للمشتقات النفطية .

وطالب المواطن السلطات الشرعية بوضع حلول جذرية لمشاكل الكهرباء في عدن، وذلك للحد من انقطاع التيار المتواصل وتوفير المشتقات النفطية، ومحاربة بيعها في السوق السوداء.

وتشهد عدن تدهوراً في الكهرباء والمياه وانعدام في المشتقات النفطية، فيما يقول مسؤولون محليون إن قوى سياسية متحالفة مع الشرعية لا تريد ان تستقر الأوضاع في عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة بديلة لصنعاء التي يحتلها الحوثيون.