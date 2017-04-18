أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الانسجام والاتفاق بين صاحب العمل والعامل، نافيا أن يكون منحازا لأحد طرفي العمل، مشيرا إلى أن القانون يقضي على كل ما يقلق العاملين.

وأعرب سعفان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، عن تمنياته في أن يتم إصدار القانون قبل مؤتمر العمل الدولي المقرر إقامته في 28 مايو القادم، مشيرا إلى القانون استغرق اعداده 7 أشهر.

وفي السياق نفسه، أعلن محمد سعفان أن قانون النقابات المهنية جاري مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان.