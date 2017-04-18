انطلق اليوم .. وزير الصناعة يرعى مؤتمرا دوليا للتراث الشعبيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:43 م
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الاول لتنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية الإستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة ، والذي يستضيفه المجلس الاعلى للثقافة على مدار يومين ، برعاية المهندس طارق قابيل وزير الصناعة ، ومشاركة كل من وزارة الثقافة ، جامعة القاهرة، وزارة البحث العلمى ،• مؤسسة مصر المستقبل للتنمية، كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط ، كلية الآثار – جامعة الفيوم ، صندوق التنمية الثقافية ، وزارة التعليم ، جامعة جنوب الوادى ، ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية .
اكد د.احمد مرسى ، استاذ الادب الشعبى ورئيس المؤتمر ، أن هناك حزمة من الأهداف يسعى المؤتمر إلى تحقيقها، فى مقدمتها تنمية قطاعات الصناعات التقليدية والتراثية والسياحية لتنتج منتجا ” مبتكراً ” ذا جودة عالية يسهم بشكل رئيسى فى تنمية اقتصاد الوطنى وله قدرة تنافسية على مستوى العالم , من خلال ربط المنتجين المحليين بالجامعات والمراكز البحثية ومراكز التنمية للاستفادة من نتائج الأبحاث والمشاريع لتحسين طرق وأساليب الإنتاج وتحسين الجودة والتسويق وتطوير التدريب لرفع مستوى المهارات الفنية مع توفير بيئة إبتكارية وتوفير الدعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسويق .
من جانبه قال د.محمد حمزة ، عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ومؤسس مؤسسة مصر الخير، تبحث فعاليات المؤتمر وضع استراتيجية لتنميه الابتكار والابداع و تطوير التصميمات وتحسين جوده المنتجات و تطوير آليات التسويق و انشاء قاعده بيانات للحرف والصناعات بمصر لاستراجيه التنمية للصناعات الوطنية و بنك معلومات للتصميمات و برامج رفع الوعي بالتراث و موسوعة علمية للحفاظ على الصناعات الإبداعية من الانقراص.
وتابعت د. هناء القزاز استاذة بكلية الفنون التطبيقية وامين عام المؤتمر بأنه سيقام معرض للصناعات التراثية لنؤكد على أهمية التراث ، وعلى الجهات المعنية ضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، بصفته مكون حضاري كبير وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة. كما بين د.اسامة عبدالوارث خبير التراث بمنظمة اليونسكو ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر ، ان فكرة المؤتمر جاءت بين الجهات المنظمة من منطلق الواجب الوطنى لتعظيم الاستفادة من التراث المصرى العريق فى مجال الفن والتصميمات الإبداعية والصناعات التقليدية للحفاظ على الموروث الثقافى للأجيال القادمة ، والنهوض بالقطاعات الإبداعية من خلال إقامة مجمع إبداعى وتحويل محافظات مصر لمراكز للتصميمات الإبداعية
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