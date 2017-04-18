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شاروخان يطلق تطبيقا جديدا علي الهاتف المحمول للتواصل مع معجبيه
شاروخان‬

شاروخان يطلق تطبيقا جديدا علي الهاتف المحمول للتواصل مع معجبيه

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:41 م
وكالات

يطلق النجم الهندي شاروخان تطبيقا على الهاتف المحمول يوم 22 أبريل الجاري ليبقى على تواصل مع معجبيه بسهولة.
ويتيح التطبيق للمحبين التعرف أكثر علي حياته ومشاريعه الفنية القادمة فليس كل الناس لديهم حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أو “فيس بوك”، حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف انديا”.
وسبق شاروخان في هذه الخطوة مواطنه سلمان خان الذي أطلق تطبيقا مماثلا وحاز علي شهرة بين معجبيه، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يذكر أن الفريق القائم علي تطوير هذا التطبيق صنع تطبيقات مماثلة لنجوم بوليوود وهوليوود.

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