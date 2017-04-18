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مرتضى منصور في يده تجميد «النشاط الكروي» بمصر!
مرتضى منصور

مرتضى منصور في يده تجميد «النشاط الكروي» بمصر!

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:37 م

أكد محمد فضل الله خبير اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن نادي الزمالك إذا تقدم بشكوى لفيفا مدعمة بخطابات الأمن بالموافقة على تأجيل مباراة المقاصة سيتم تجميد النشاط الكروي في مصر.

وأوضح فضل الله أن خطابات الأمن التي خرجت من اتحاد الكرة بالموافقة على تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة تعتبر في عرف الفيفا تدخلًا حكوميًا مشيرًا إلى أنه لا يجوز خروج مثل هذه الخطابات على الملأ من الجبلاية.

وأضاف أنه في حالة لجوء الزمالك ضد الأهلي في أزمة الإنذارات الثلاثة لأحمد فتحي لاعب الأخير فإن فيفا سيرد أن ذلك شأن داخلي للاتحاد المصري.

كان اتحاد الكرة قد أعلن أنه أجل مباراة الزمالك والمقاصة في الجولة 22 من الدوري المصري بطلب من الجهات الأمنية.

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