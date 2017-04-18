دبي تعلن عن ميعاد نهاية عصر المعاملات الورقيةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:43 م
في إطار إطلاق منصة مركزية تجمع كافة بيانات الجهات الحكومية، أعلنت إمارة دبي عزمها التوقف عن استخدام الورق في المعاملات الحكومية بحلول عام 2021، ما سيحفظ لسكانها الكثير من الوقت بعيداً عن إجراءات المعاملات الورقية.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إن “دبي ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول 2021، في إطار رؤية تحوُّل حكومة دبي نحو النموذج الذكي”، وفق ما ذكر موقع دويتش فيلله الألماني.
وأضاف حمدان بن راشد، الأحد 16 نيسان 2017، بالقول: “رغم ما تحقق اليوم من تحوُّل في المعاملات الحكومية إلى رقمية فإنني أومن بأن المستقبل يتطلب بيئة عمل حكومية خالية من الورق بالكامل ينصب فيها المجهود الحكومي على وضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق أفضل مستويات المعيشة للناس لتحافظ على وقتهم وجهدهم بعيداً عن إجراءات المعاملات الورقية، لذلك سيشهد العام 2021 الاحتفال بصدور آخر معاملة ورقية في دبي”.
من جانبه قال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: “تم إطلاق منصة مركزية تجمع كافة بيانات الجهات الحكومية، بحيث تضع البيانات المناسبة في متناول الجهة المناسبة متى احتاجتها”.
وأضاف بالقول: “ستعزز منصة البيانات التي تحمل اسم (دبي بالس) الكفاءة التشغيلية من خلال خفض تكاليف الوصول إلى البيانات”.
وبحسب آل ناصر ستعمل هذه المنصة على تسهيل تبادل البيانات المفتوحة والمشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، ما من شأنه “خلق فرص جديدة للمشاركة في العمل والمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لإمارة دبي بالكامل”.
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