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شاهد .. أم مصرية تقابل ابنها السعودي للمرة الأولي منذ 30 عاما
داوود الشريان اعلامي سعودي - السعودية

بعد أن طلقها زوجها ومنعها من رؤيته..

شاهد .. أم مصرية تقابل ابنها السعودي للمرة الأولي منذ 30 عاما

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:41 م
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في مشهد مؤثر استطاع برنامج “الثامنة” المذاع عبر فضائية “ام بي سي” أن يجمع أم مصريه تدعي سحر  بابنها السعودي الذي لم تره منذ 30 عام منذ أن كان طفل .

قالت  سحر  إن ابنها أحمد تواصل معها منذ قرابة عشرة أعوام، هاتفيا، ووعدها بزيارتها في القاهرة، لكن أهل زوجها منعوه من القدوم إليها، كما رفضوا إعطاءه أية أموال حتى لا يسافر دون علمهم. ولذلك لم تتمكن من التواصل مع ابنها منذ هذا الوقت، فيما شارك البرنامج حكايتها عبر هاشتاج ” #سامحيه_ياسحر  ” حتى تعفو عن ابنها.

وفي مفاجأة سعيدة، ظهر ابن السيدة معها على الهواء مباشرة، مقدمًا لها اعتذاره، ومؤكدًا أنه كان عليه مخالفات ولم يتمكن من التواصل معها. وقالت “أم أحمد” إنها تزوجت قبل عشرات السنين من مسن سعودي يُدعى مشرف، وكان عمرها وقتها 16 عامًا، وتم الزواج في بيت أهلها في مصر، ثم سافرت بعد ذلك إلى المملكة مع زوجها.

وأضافت أن زوجها طلقها بعد ذلك، وقام بإرسالها إلى أهلها، لكنه أخذ منها ابنها، ومنعها من رؤيته مرة أخرى .



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