محافظ المنوفية: الانتهاء من الاستعدادات لجولة الإعادة للإنتخابات التكميلية لمجلس النوابالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:43 م
قال محافظ المنوفية الدكتورهشام عبد الباسط إن المحافظة انهت استعداداتها لجولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركزي تلا والشهداء بعد اسقاط عضوية محمد أنور السادات، والمقرر إجراؤها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في 192 لجنة و104 مقرات انتخابية والتي يتنافس عليها مرشحان اثنان.
وأضاف المحافظ -في تصريح له اليوم الثلاثاء - إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المقرات الانتخابية والمرور عليها للتأكد من عدم وجود أية عقبات والمتابعة الميدانية للموقف الأمني وسير العملية الانتخابية بمركزي تلا والشهداء ورفع التقارير الدورية على مدار الساعة منذ بدء العملية الانتخابية .. مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تقف على الحياد تماما من المرشحين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عزمي السكرتير العام وعضوية السكرتير المساعد ومديري عدد من الإدارات بالديوان وذلك للمتابعة الفورية لعملية سير الانتخابات وعمل اللجان والإشراف المستمر وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي ترد من غرف العمليات بمركزي تلا والشهداء.
وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدلاء نحو 409 آلاف و566 ناخبا وناخبة بأصواتهم.
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
"التموين" و"التجارة" يتفقان على فرض رسم صادر على الأسماك
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة ...Mon, 17 Apr 2017 19:34:49 GMT