محافظ المنوفية: الانتهاء من الاستعدادات لجولة الإعادة للإنتخابات التكميلية لمجلس النواب

قال محافظ المنوفية الدكتورهشام عبد الباسط إن المحافظة انهت استعداداتها لجولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركزي تلا والشهداء بعد اسقاط عضوية محمد أنور السادات، والمقرر إجراؤها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في 192 لجنة و104 مقرات انتخابية والتي يتنافس عليها مرشحان اثنان.

وأضاف المحافظ -في تصريح له اليوم الثلاثاء - إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المقرات الانتخابية والمرور عليها للتأكد من عدم وجود أية عقبات والمتابعة الميدانية للموقف الأمني وسير العملية الانتخابية بمركزي تلا والشهداء ورفع التقارير الدورية على مدار الساعة منذ بدء العملية الانتخابية .. مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تقف على الحياد تماما من المرشحين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عزمي السكرتير العام وعضوية السكرتير المساعد ومديري عدد من الإدارات بالديوان وذلك للمتابعة الفورية لعملية سير الانتخابات وعمل اللجان والإشراف المستمر وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي ترد من غرف العمليات بمركزي تلا والشهداء.

وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدلاء نحو 409 آلاف و566 ناخبا وناخبة بأصواتهم.