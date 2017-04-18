قال الدكتور عصام الدين فرج، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع الأول للهيئة ستنعقد وفقا للقانون حتى يتم النظر في مشروع قانون الإعلام والصحافة كأولوية قصوى وفقا للدستور، على أن يتم ذلك خلال شهر بحيث يتم إصدار القانون بعد أخذ رأي الجهات المعنية فيه.

أوضح “فرج” - في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء - أن القانون سيعمل على حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصحفية والإعلامية وسيعمل على ضخ دماء جديدة فيها بما يضمن تنميتها وتطويرها، متابعا أنه سيتضمن معايير لتقييم الأوضاع الحالية لقيادات المؤسسات وكيفية إحلال وتجديد هذه المناصب، وأن ميثاق الشرف الصحي هو اتفاق ملزم ومن يخالفه يعاقب بواسطة نقابة الصحفيين.